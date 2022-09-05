«Внутренне я этого хотела»: Забияко впервые рассказала, как сблизилась с Касаткиной

Как отметила Забияко, она сама написала Касаткиной, захотев познакомиться. «Без задней мысли. Она мне понравилась. Сказала, что слежу за ней. Завязалось общение. Осенью Даша приехала на турнир. И общение ближе завязалось», — заявила Забияко.

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Ранее Касаткина совершила каминг-аут. Она призналась в своей нетрадиционной ориентации.