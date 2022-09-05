«Внутренне я этого хотела»: Забияко впервые рассказала, как сблизилась с Касаткиной

Фигуристка Наталья Забияко в шоу «Осторожно: Собчак!» впервые рассказала, как сблизилась с теннисисткой Дарьей Касаткиной.
«Я была за это решение, чтобы Даша все рассказала. Лично я к этому шла лет десять. На тот момент мне было легко. Я встретила того человека, с которым была готова раскрыться. Внутренне я этого хотела».
Как отметила Забияко, она сама написала Касаткиной, захотев познакомиться. «Без задней мысли. Она мне понравилась. Сказала, что слежу за ней. Завязалось общение. Осенью Даша приехала на турнир. И общение ближе завязалось», — заявила Забияко.
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Ранее Касаткина совершила каминг-аут. Она призналась в своей нетрадиционной ориентации.