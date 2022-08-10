Внук Пугачевой заявил, что хочет уехать в США

Старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, тоже занимается музыкой. Правда, к эстрадным певцам он себя не причиляет. Его группа придерживается рок-направления, но пока она популярна только в определенных кругах в России.
Музыкант не скрывает, что хотел бы отправиться с гастролями в США, но только в том случае, если он окажется востребованным на Западе.
«Какой бы гастрольный тур мне сейчас не предложили, нужно понять, насколько он будет целесообразен в плане сбора аудитории. Только от этого будет зависеть, а куда ехать с концертами — не важно», — дал комментарий артист порталу «Муз-ТВ».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева вернется в Россию через три недели. Об этом рассказал композитор Раймонд Паулс. Он заявил, что Примадонна собралась лично отвести детей-двойняшек в школу 1 сентября.