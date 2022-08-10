Внук Пугачевой заявил, что хочет уехать в США

Старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, тоже занимается музыкой. Правда, к эстрадным певцам он себя не причиляет. Его группа придерживается рок-направления, но пока она популярна только в определенных кругах в России.

Музыкант не скрывает, что хотел бы отправиться с гастролями в США, но только в том случае, если он окажется востребованным на Западе.