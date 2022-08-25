Внук Польских впервые рассказал, как потерял ногу во время езды на мотоцикле

Внук актрисы Галины Польских Филипп Шеббо в фильме «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках» впервые рассказал, как потерял ногу, когда упал с мотоцикла и о переживаниях звездной бабушки по этому поводу.
«После такой серьезной аварии, такой серьезной травмы, конечно, приходит физическая боль. Но когда бабушка заходила в комнату — нельзя было это показывать. Я сразу начинал шутить. В айпаде мы что-то смотрели. Какие-то ролики. Смеялись вместе. Я не показывал себя слабым в тот момент».
Кирилл Шеббо. Фото: кадр из фильма «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках»
Как отметил Шеббо, у него сейчас небольшая компания по производству протезов. «Все началось с того, что нарисовал на компьютере. Сделал прототип. И пошло. Мой протез дает мне преимущество. Он заинтересовал многих спортсменов. Я готовлюсь к Паралимпийским играм в сноуборде», — заявил Шеббо.
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Напомним, что Галина Польских — советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР. В этом году ей исполнится 83 года.