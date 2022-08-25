Внук Польских впервые рассказал, как потерял ногу во время езды на мотоцикле

Как отметил Шеббо, у него сейчас небольшая компания по производству протезов. «Все началось с того, что нарисовал на компьютере. Сделал прототип. И пошло. Мой протез дает мне преимущество. Он заинтересовал многих спортсменов. Я готовлюсь к Паралимпийским играм в сноуборде», — заявил Шеббо.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Галина Польских — советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР. В этом году ей исполнится 83 года.