Внук Алисы Фрейндлих не называет ее бабушкой

Внук советской кинозвезды Алисы Фрейндлих, режиссер и продюсер Никита Владимиров, признался: он никогда не чувствовал, что рядом с ним живет легенда. Рассказывая о своей семье, Владимиров упомянул постоянную атмосферу любви и заботы.
По его словам, он никогда не относился к Алисе Бруновне как к «гению», но тем не менее всегда понимал, что она — выдающаяся актриса.
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«Алиса для меня — друг. Я даже бабушкой ее не называю. Так повелось с детства. Она для меня — Алиса. Она иногда сокрушается по этому поводу и говорит: «Я уже хочу быть бабушкой!» — процитировало слова Никиты, сказанные им во время кинофестиваля «Волгоградский факел», издание РИА ФАН.