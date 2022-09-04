«Внучка сладко спит на руках»: Юдашкина в мини-шортиках козырнула упругими ножками, рассевшись в саду в компании Пугачевой

Марина Юдашкина повидалась с Аллой Пугачевой. Две дивы восседали на лавке в саду загородной резиденции именитого модельера Валентина Юдашкина. При этом певица отдала предпочтение «монашескому» льняному костюму, закрыв и линию декольте, и острые коленки, обычно Примадонна козыряет в мини, а вот жена кутюрье примерила шортики, сделав акцент на упругости ног и точеных щиколотках.

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