«Внучка сладко спит на руках»: Юдашкина в мини-шортиках козырнула упругими ножками, рассевшись в саду в компании Пугачевой

Марина Юдашкина повидалась с Аллой Пугачевой. Две дивы восседали на лавке в саду загородной резиденции именитого модельера Валентина Юдашкина. При этом певица отдала предпочтение «монашескому» льняному костюму, закрыв и линию декольте, и острые коленки, обычно Примадонна козыряет в мини, а вот жена кутюрье примерила шортики, сделав акцент на упругости ног и точеных щиколотках.
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Марина Юдашкина в мини-шортиках затмила Примадонну. Фото: личный архив
Марина Юдашкина не выпускала из объятий внучку Агату, пока та мирно дремала в саду. Алла Пугачева со стороны любовалась малюткой-внучкой модельера Валентина Юдашкина, словно боясь взять ее на руки.
«Мариночка просто фантастика! Какие ножки», «Внучка сладко спит на руках», «Аллуся побоялась взять?», «Лапочки», «Модницы такие», «Аллуся просто шикарная! Брючки - огонь!», «Лиза бы затискала! Почему двойняшек не взяли с собой?», «Вот так бабушка! В мини-шортиках, стильная», - пишут фолловеры.