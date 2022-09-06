Внучка экс-президента Узбекистана: «Амиран кинул на деньги мэрию, спал с чужими женами»

Больше года назад звезда интернета Амиран Сардаров женился на внучке бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Но полгода назад молодые люди объявили о скандальном разводе.

Оказалось, что блогер якобы поднимал руку на бывшую жену, да вообще был не чист на руку. Девушка рассказала подробности жизни с Сардаровым.

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«Он перешел дорогу очень многим людям в Москве. Он разорвал мосты. Но это его личные дела… Не могу все рассказывать. Знаю, что работал с мэрией. Потом узнала, что он сделал много плохих вещей. Он перешел важным людям дорогу, спал с чужими женами и так далее», — говорит Тиллаева в соцсетях.

Мариам также утверждает, что якобы не знала ничего об этом, когда с ним жила.