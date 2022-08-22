«Вновь нарастает напряженность»: Володина пообещала неделю с 22 по 28 августа «сложносочиненной»

Как отметила Володина, четверг овевает холодом экономии даже самые страстные отношения. Она посоветовала каждому взвесить, каких отношений он ждет. «С безумным влюбленным транжирой или с хозяйственным экономным прагматиком. У каждого свой выбор», - подчеркнула Володина.

К выходным, по ее признанию, станет точным и очень сильным драчливый квадрат Солнца и Марса, когда за словом в карман не лезут, своего ни пяди не уступают. Сложные ситуации в это непростой момент она посоветовала решать давлением и напором.

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Напомним, что Василиса Володина была соведущей программы «Давай поженимся!». Она во время пандемии покинула проект.