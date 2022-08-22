«Вновь нарастает напряженность»: Володина пообещала неделю с 22 по 28 августа «сложносочиненной»

Астролог Василиса Володина в «Телеграме» дала прогноз на неделю с 22 по 28 августа. Она назвала ее «сложносочиненной».
«Вновь нарастает напряженность. Чем ближе к выходным, тем ощущение грозы в воздухе все более отчетливое. Но другой недели у нас нет, разбираемся с этой! Первая половина полегче, к выходным посложнее. Основные задачи ставим перед собой на понедельник, вторник и среду. Они, например, помогут конструктивно использовать чужую силу себе на благо».
Как отметила Володина, четверг овевает холодом экономии даже самые страстные отношения. Она посоветовала каждому взвесить, каких отношений он ждет. «С безумным влюбленным транжирой или с хозяйственным экономным прагматиком. У каждого свой выбор», - подчеркнула Володина.
К выходным, по ее признанию, станет точным и очень сильным драчливый квадрат Солнца и Марса, когда за словом в карман не лезут, своего ни пяди не уступают. Сложные ситуации в это непростой момент она посоветовала решать давлением и напором.
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Напомним, что Василиса Володина была соведущей программы «Давай поженимся!». Она во время пандемии покинула проект.