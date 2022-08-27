Внимание на декольте: Юлия Михалкова в жилетке на голое тело блеснула красотой

Экс-звезда юмористического телешоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова регулярно общается с публикой в Сети. Видео или фото поклонники ждут с нетерпением, и девушка старается сделать каждую публикацию запоминающейся.

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В этот раз Юлия Михалкова показала себя в деловом образе. Казалось бы, строгость дресс-кода обязывает, но актриса пренебрегла правилами и отказалась от белья, надев жилетку на голове тело. Черно-белый снимок вызвал у фолловеров восторг, и в ответ они усыпали любимицу комплиментами.