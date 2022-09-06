Внешне были друзьями: Глаголева так и не простила мужу измену

Актриса Вера Глаголева умерла в 61 год от рака желудка, мужественно сражаясь с недугом несколько лет.

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Артистке пришлось пережить непростую судьбу и предательство мужа актера Родиона Нахапетова, который в 90-е переехал в Америку. Глаголева собиралась с дочками Анной и Марией к нему, но узнала, что он себе нашел другую женщину.

Близкие и друзья говорят, что актриса сильно переживала, но виду не подавала. Потом вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шубского, родила третью дочку Настю. Но, как говорит ее друг режиссер Сергей Новожилов, боль измены так и не смогла из себя вытравить до последних дней жизни.

«Думаю, в душе Вера все равно не простила Радика. Но они стали общаться, дети ездили к отцу в Америку. У нее хватило такта выстроить дипломатические отношения с бывшим мужем», — цитирует «Караван истории» приятеля Глаголевой.