«Внебрачный сын Дапкунайте»: Жигалова раскрыла, кто является двойником Шатунова

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» заявила, что двойником музыканта Юрия Шатунова был внебрачный сын актрисы Ингеборги Дапкунайте.
«Разин готовил двойника Шатунову. Это был мальчишка, напоминавший Юру образца 1989 года. С волосами, в джинсовочке. Он готовил парня на роль Шатунова. Он бы клал деньги в карман, а двойнику ничего не доставалось».
Как отметила Жигалова, двойник оказался родом из Молдавии.
«Мне кажется, что он внебрачный сын Ингеборги Дапкунайте. У Разина ничего не получилось. Зрители не стали слушать этого двойника. Пусть Разин теперь возвращается в Россию и ответит по закону», — заявила Алена Жигалова.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. При этом в последние годы он судился с Разиным за творческое наследие «Ласкового мая».