«Внебрачный сын Дапкунайте»: Жигалова раскрыла, кто является двойником Шатунова

Как отметила Жигалова, двойник оказался родом из Молдавии.

«Мне кажется, что он внебрачный сын Ингеборги Дапкунайте. У Разина ничего не получилось. Зрители не стали слушать этого двойника. Пусть Разин теперь возвращается в Россию и ответит по закону», — заявила Алена Жигалова.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. При этом в последние годы он судился с Разиным за творческое наследие «Ласкового мая».

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