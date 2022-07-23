Внебрачный сын Бедроса Киркорова впервые стал отцом

Внебрачный сын музыканта Бедроса Киркорова пародист Александр Матвеев, которого считали нетрадиционной ориентации, впервые стал отцом.
«Родила от меня девчонка по имени Яна, которая на 17 лет моложе – в дочери мне годится, ведь ей только 20 лет! Я ее встретил в одном из домов культуры, куда пришел работать во время пандемии. Это была любовь с первого взгляда! Наверное, ей понравилось, что я похож на Филиппа Киркорова».
По словам Матвеева, прошлым летом он беседовал с Бедросом Киркоровым. Артист заявил, что Матееву обязательно нужен наследник. Причем в этот момент мимо пролетала бабочка - добрый знак о пополнении. Сына Матвеев назвал Марком. Крестить его будет лично Бедрос Киркоров, сообщают Dni.ru.
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Напомним, что Бедрос Киркоров не любит рассказывать о своем внебрачном сыне. При этом сегодня он всячески помогает брату Филиппа Киркорова.