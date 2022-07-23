Внебрачный сын Бедроса Киркорова впервые стал отцом

По словам Матвеева, прошлым летом он беседовал с Бедросом Киркоровым. Артист заявил, что Матееву обязательно нужен наследник. Причем в этот момент мимо пролетала бабочка - добрый знак о пополнении. Сына Матвеев назвал Марком. Крестить его будет лично Бедрос Киркоров, сообщают Dni.ru.

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Напомним, что Бедрос Киркоров не любит рассказывать о своем внебрачном сыне. При этом сегодня он всячески помогает брату Филиппа Киркорова.