«Вне России они скоро будут никому не нужны»: о Хаматовой и других уехавших высказался Худяков

Роман Худяков рассказал, что мода на русофобов проходит.
Чулпан Хаматова.

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый выступили в странах Прибалтики с постановкой «Кабаре Людмилы Петрушевской», в которой прозвучали русофобские высказывания.

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Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заметил, что артисты выглядели странно в спектакле и на интервью. У него создалось ощущение, что им неприятно говорить нелестные слова в адрес бывших соотечественников.

«Сейчас, кстати, русофобские постановки уже выходят из моды. (…) И некоторые артисты и комики не могут собрать на свои спектакли и представления публику, и даже продать билеты. Жалуются. Логично. Вне России они скоро будут вообще никому не нужны», — написал в своем телеграме политик.

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