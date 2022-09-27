Вместо пуш-ап – ниточки: Каролина Севастьянова отказалась от белья ради откровенного декольте

Участница шоу «Звезды в Африке», олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова показала свой новый образ для выхода в вечерний свет. Красотка, напомним, живет в Монако и ежедневно куда-то выбирается, чтобы, как говорится, людей посмотреть да себя показать.

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А показать, действительно, есть что. И Севастьянова хорошо знает про главные достоинства своей спортивной фигуры. На этот раз она привлекла внимание людей к своей внушительной зоне декольте. правда, ради пущего эффекта красотка отказалась от белья, и вместо пуш-ап у нее – тонюсенькие ниточки-лямки.