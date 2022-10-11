Вместо посольской школы? В какое учебное заведение Пугачева пристроит двойняшек Гарри и Лизу

Еще летом Алла Пугачева уверяла, что ее дети вернутся в Россию вместе с ней к началу учебного года.

Так, жена шоумена Максима Галкина* дала понять, что двойняшки должны были учиться в подмосковной гимназии.

Вот только в школу дети проходили всего месяц. Примадонна увезла двойняшек Гарри и Лизу в Израиль в разгаре учебного года.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В окружении Аллы Пугачевой поговаривают, что певица едва ли отдаст своих отпрысков в посольскую школу, которая считается самой престижной.

По слухам, певица пока рассматривает два варианта попроще.

Выбор Аллы Борисовны пал на «Мапат» в Тель-Авиве и русскую школу «Эрудит» в Герцлие.

Преимущество последней для артистки в том, что в классе учится не более 15 человек, тогда как в обычной школе их может быть и 40.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам Dni.ru.