Вместо Голливуда — Болливуд: индийское кино снова набирает популярность в России

После того как из России ушел Голливуд, образовавшееся место вполне может занять Болливуд. Так считают эксперты, добавляя, что сотрудничество Москвы и Нью-Дели в сфере кинематографа имеет высокий потенциал. При этом процесс создания совместного фильма в России может продлиться год и больше.

Начиная с марта этого года, российские сети кинотеатров постепенно переключились на показ индийских фильмов. Директор компании Indian Film Карен Мирзоян уверен: после долгого перерыва индийское кино снова становится популярным в нашей стране.

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Да, прежде их показывали мало, но только из-за того, что были сосредоточены на голливудской продукции. Вероятнее всего, теперь эта ситуация изменится и наши зрители вновь будут ходить в кино, чтобы посмотреть на индийских актеров, сообщает издание РИА ФАН.