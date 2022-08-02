Вместо Галкина: Запашный предложил ведущего для шоу «Лучше всех!»

По сей день телезрители гадают, когда вернется в эфир любимая многими телепередача «Лучше всех!» на Первом канале. После того как ее ведущий Максим Галкин весной покинул страны, пессимисты уверены, что программу уже вряд ли возобновят.

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Но народный артист Эдгард Запашный убежден, что «Лучше всех!» нужно возобновить, и предложил своим подписчикам выбрать нового ведущего для шоу. Уже проголосовало почти 6 тысяч фолловеров в Telegram, и лидирует среди десятка фамилий Александр Олешко с 41% голосов.

Среди предложенных кандидатур также Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш и Хрюша. Есть варианты закрыть программу или доверить ведение шоу кому-то из женщин.