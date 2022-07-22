Вместо фаты – капюшон: Блиновская в белом платье вышла в третий раз замуж

Главная марафонщица страны Елена Блиновская вышла в третий раз замуж, но нестандартно – за своего же мужа. И не на Мальдивах или Бали, а в Саратове. Второе бракосочетание с Алексеем Блиновским она приурочила к 13-летию свадьбы.

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«До этого мы надевали кольца друг другу только в день свадьбы и на десятилетие», — говорит Блиновская.

Елена Блиновская нарядилась в белое платье, но вместо фаты в ее свадебном костюме был большой капюшон. Букет невесты и кольца в церемонии присутствовали.

Отметим, что Елена с мужем воспитывают четверых детей – трех сыновей и дочку.