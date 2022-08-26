Вместо американских фильмов кинотеатры будут показывать картины из Турции, Индии, Китая

Гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая заявила о том, что российские кинотеатры заменят голливудскую продукцию показом индийских, турецких и китайских фильмов.

Мокрицкая напомнила о том, что, например, китайская лента «Паразиты», созданная в Южной Корее, продемонстрировала огромный успех, собрав несколько «Оскаров». Насколько может стать успешным такое решение — объяснил киновед Сергей Лаврентьев.

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«Конечно, в плане выручки Голливуд заменить невозможно, но можно напомнить, что есть много стран, в каждой из которых снимается кино.

Когда-то на экранах шли картины далеко не только голливудские, что-то пользовалось большей популярностью, что-то меньшей. Но люди знали, что есть кино в Болгарии, в Монголии, в Аргентине, в Японии.

А сейчас есть Голливуд, наши ему пытаются подражать, иногда удачно, иногда не очень, и что-то делают французы. И как будто больше ничего нет. Сложившаяся ситуация поможет зрителям понять, что мир велик и многообразен.