Вместе с женой: оскандалившийся Александр Ревва впервые вышел в свет

Впервые за долгое время шоумен Александр Ревва появился на публике. Артист вышел в свет вместе с женой Анжеликой после скандала, разразившегося в конце лета. Тогда блогер Алена Жигалова уличила звезду в том, что тот с марта живет в Испании.

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Вскоре подтянулись и другие факты: Ревва отвернулся от живущего в Донецке отца, дружит с Владимиром Зеленским. Сам артист никак не комментировал скандальные факты, а потом просто выпустил новую песню как Артур Пирожков.

Накануне в кинотеатре «Художественном» Ревва появился на людях вместе с женой Анжеликой, сообщает «Комсомольская правда», Артист вел себя как ни в чем не бывало.