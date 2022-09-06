Вместе с женой: оскандалившийся Александр Ревва впервые вышел в свет

Шоумен как ни в чем не бывало посетил кинопоказ.
Александр Ревва

Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Впервые за долгое время шоумен Александр Ревва появился на публике. Артист вышел в свет вместе с женой Анжеликой после скандала, разразившегося в конце лета. Тогда блогер Алена Жигалова уличила звезду в том, что тот с марта живет в Испании.

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Вскоре подтянулись и другие факты: Ревва отвернулся от живущего в Донецке отца, дружит с Владимиром Зеленским. Сам артист никак не комментировал скандальные факты, а потом просто выпустил новую песню как Артур Пирожков.

Накануне в кинотеатре «Художественном» Ревва появился на людях вместе с женой Анжеликой, сообщает «Комсомольская правда», Артист вел себя как ни в чем не бывало.

Александр Ревва с женой. Фото: Владимир Веленгурин/КП

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