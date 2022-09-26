Вместе с Ольгой Бузовой: жители Москвы приняли участие в съемках реалити-шоу «МечтаЮ»

Новый проект телеканала «Ю» исполнит самые невероятные мечты своих участниц.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба

Ольга Бузова засветится на канале «Ю», но не в качестве ведущей, а в качестве участницы реалити-шоу «МечтаЮ».

Ольга Бузова принимала участие в съемках одного из сюжетов проекта, которые состоялись на площадке Aero Base на аэродроме Мячково.

На акцию, которая прошла при поддержке администрации Москвы, пришли москвичи и гости столицы. Они получили возможность окунуться в съемочный процесс реалити-шоу.

Реалити-шоу «МечтаЮ» от Solovyov Production создается специально для телеканала «Ю». По идее проекта телеканал исполнит самые заветные мечты участниц со всей России.

Тимур Соловьев. Фото: пресс-служба

«По сюжету нам важно не только показать историю перевоплощения героинь, но и показать, что с ними стало после. И, как правило, эти девушки приходят к новому образу жизни, и мы рады, что наш проект этому способствует», — рассказал основатель и режиссер Solovyov Production Тимур Соловьев.

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