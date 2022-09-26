Вместе с Ольгой Бузовой: жители Москвы приняли участие в съемках реалити-шоу «МечтаЮ»

Ольга Бузова засветится на канале «Ю», но не в качестве ведущей, а в качестве участницы реалити-шоу «МечтаЮ».
Ольга Бузова принимала участие в съемках одного из сюжетов проекта, которые состоялись на площадке Aero Base на аэродроме Мячково.
На акцию, которая прошла при поддержке администрации Москвы, пришли москвичи и гости столицы. Они получили возможность окунуться в съемочный процесс реалити-шоу.
Реалити-шоу «МечтаЮ» от Solovyov Production создается специально для телеканала «Ю». По идее проекта телеканал исполнит самые заветные мечты участниц со всей России.
Тимур Соловьев. Фото: пресс-служба
«По сюжету нам важно не только показать историю перевоплощения героинь, но и показать, что с ними стало после. И, как правило, эти девушки приходят к новому образу жизни, и мы рады, что наш проект этому способствует», — рассказал основатель и режиссер Solovyov Production Тимур Соловьев.
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