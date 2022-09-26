Вместе с Ольгой Бузовой: жители Москвы приняли участие в съемках реалити-шоу «МечтаЮ»

Ольга Бузова засветится на канале «Ю», но не в качестве ведущей, а в качестве участницы реалити-шоу «МечтаЮ».

Ольга Бузова принимала участие в съемках одного из сюжетов проекта, которые состоялись на площадке Aero Base на аэродроме Мячково.

На акцию, которая прошла при поддержке администрации Москвы, пришли москвичи и гости столицы. Они получили возможность окунуться в съемочный процесс реалити-шоу.

Реалити-шоу «МечтаЮ» от Solovyov Production создается специально для телеканала «Ю». По идее проекта телеканал исполнит самые заветные мечты участниц со всей России.