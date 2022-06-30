«Вместе нам хорошо»: Малафеев воссоединился с женой

Экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев воссоединился с женой. О разводе пара заговорила в конце прошлого года, но оформить документы так и не решилась.
Поклонники предположили, что Вячеслав и Екатерина снова вместе после неоднозначной публикации бизнесвумен. Она отметила, что воспользовалась автомобилем мужа. Внимание фанатов привлекло именно слово «муж».
«С декабря наши отношения были на паузе. Много интересного в этот период происходило от любви до ненависти… Все как в романах пишут. Какое-то время вообще не общались. Исключительно по работе и детям. Вместе нам хорошо… А что будет дальше, жизнь покажет», — написала Екатерина в своей соцсети.
Напомним, брак с Екатериной Вячеслав заключил более десяти лет назад. Избранница подарила ему сына Алекса. Также у спортсмена есть двое детей от первого союза – дочь Ксения и сын Максим.
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