«Вместе нам хорошо»: Малафеев воссоединился с женой

Экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев воссоединился с женой. О разводе пара заговорила в конце прошлого года, но оформить документы так и не решилась.

Поклонники предположили, что Вячеслав и Екатерина снова вместе после неоднозначной публикации бизнесвумен. Она отметила, что воспользовалась автомобилем мужа. Внимание фанатов привлекло именно слово «муж».