Вместе на прогулке: Алена Рапунцель из «Дома-2» воссоединилась с мужем

Похоже, Алена Рапунцель и Илья Семин передумали разводиться. Молодой отец приехал к Алене и сыну Святославу с повинной головой.

В микроблоге Илья Семин поделился видео, на котором предстал сначала в компании Алены, а затем на руках с маленьким Святославом.

Илья Семин заявил, что любит Алену и будет ее возвращать.

«Конечно, у нас обиды друг на друга. Но я смотрю на нее, и она моя», — поделился Илья Семин.

Молодой человек признает свои ошибки и считает, что ему не нужно было уезжать после ссоры с Аленой. Илья Семин заявил, что готов работать над собой.