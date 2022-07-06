Вместе на прогулке: Алена Рапунцель из «Дома-2» воссоединилась с мужем

Похоже, Алена Рапунцель и Илья Семин передумали разводиться. Молодой отец приехал к Алене и сыну Святославу с повинной головой.
В микроблоге Илья Семин поделился видео, на котором предстал сначала в компании Алены, а затем на руках с маленьким Святославом.
Илья Семин заявил, что любит Алену и будет ее возвращать.
«Конечно, у нас обиды друг на друга. Но я смотрю на нее, и она моя», — поделился Илья Семин.
Молодой человек признает свои ошибки и считает, что ему не нужно было уезжать после ссоры с Аленой. Илья Семин заявил, что готов работать над собой.
«Дай, бог, счастья нашей семье. Впереди много работы над собой. Я вымотан морально за эти дни. Да восполнит меня любовь», — заключил Илья Семин.
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Напомним, Алена Рапунцель и Илья Семин поженились в сентябре прошлого года. Их союз постоянно сотрясают скандалы.
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