«Влюбленный Малкочоглу?»: Фахрийе Эвджен прильнула к Бураку Озчивиту на свидании в ресторане

Бурак Озчивит дневал и ночевал на съемочной площадке турецкого сериала «Основание Осман». У актера почти не оставалось времени на семью. Зато теперь муж Фахрийе Эвджен наверстывает упущенное, балуя возлюбленную романтическими свиданиями. И все потому, что съемочная группа сериала ушла на летние каникулы. Такой перерыв в съемках был Бураку Озчивиту просто необходим. Ведь помимо жены у актера также есть сынишка Каран. Мальчик очень привязан к отцу и скучает по нему, когда того нет дома.
Фахрийе Эвджен прильнула к плечу Бурака Озчивита. Фото: личный архив
Свой уикенд Бурак Озчивит провел вместе с женой, пригласив ее на свидание в ресторан. Парочка наслаждалась компанией друг друга, позируя для совместных селфи. Эвджен прильнула к плечу мужа, давая понять, что все так же влюблена в Бурака. Хотя ранее в таблоидах писали о том, что Озчивит якобы приревновал Фахрийе на съемках сериала «Альпарслан». Поговаривали, что супруги вот-вот разойдутся. Однако тучи прошли мимо. Эвджен всем своим видом демонстрировала счастье, улыбаясь так, словно у них с Бураком второй медовый месяц.
«Влюбленный Малкочоглу?», «Какая парочка», «Такие влюбленные», «Классные!», «А правда, что Фахрийе ушла из сериала, устав от ревности мужа??», «Жаль, что ее не будет в «Альпарслане», — написали фолловеры.