«Влюбленный Малкочоглу?»: Фахрийе Эвджен прильнула к Бураку Озчивиту на свидании в ресторане

Бурак Озчивит дневал и ночевал на съемочной площадке турецкого сериала «Основание Осман». У актера почти не оставалось времени на семью. Зато теперь муж Фахрийе Эвджен наверстывает упущенное, балуя возлюбленную романтическими свиданиями. И все потому, что съемочная группа сериала ушла на летние каникулы. Такой перерыв в съемках был Бураку Озчивиту просто необходим. Ведь помимо жены у актера также есть сынишка Каран. Мальчик очень привязан к отцу и скучает по нему, когда того нет дома.