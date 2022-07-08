«Влюбиться по уши. Взаимно, бешено»: Саша Черно из «Дома-2» огорошила новым заявлением после намека на роман

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно за последнее время избавилась от солидного количества лишних килограммов.
Вместе с новыми формами Саше Черно, судя по всему, захотелось получить и новые эмоции. Их отношения с мужем Иосифом Оганесяном, которого Саша открыто называет душным человеком и абьюзером, заходят в тупик.
Похорошевшей же за последние месяцы Саше хочется страсти. В телеграм-канале она заявила, что мечтает влюбиться.
«Влюбиться по уши. Взаимно, бешено. Неважно, новый это будет человек или проснется новая такая волна к мужу. Я очень, очень хочу испытать эти эмоции вновь», — призналась Саша Черно.
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Напомним, на днях Саша Черно уже успела удивить подписчиков, признавшись в том, что у нее есть юный поклонник. По словам 29-летней Саши, она на одной волне с парнем, которому всего 20 лет.
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