«Влюбиться по уши. Взаимно, бешено»: Саша Черно из «Дома-2» огорошила новым заявлением после намека на роман

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно за последнее время избавилась от солидного количества лишних килограммов.

Вместе с новыми формами Саше Черно, судя по всему, захотелось получить и новые эмоции. Их отношения с мужем Иосифом Оганесяном, которого Саша открыто называет душным человеком и абьюзером, заходят в тупик.

Похорошевшей же за последние месяцы Саше хочется страсти. В телеграм-канале она заявила, что мечтает влюбиться.