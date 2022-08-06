«Влетел очень серьезно на деньги»: Родион Газманов оказался в затруднительном положении

Сын известного певца Олега Газманова Родион в буквальном смысле погряз в долгах. Из-за пандемии и вынужденной отмены более 150 концертов молодой артист вместе с командой лишился заработка, однако музыкант не опустил руки.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

«Я влетел очень серьезно на деньги из-за отмены концертов. Весь карантин я старался как-то заработать и прокормить еще и команду», — поделился Родион. «Мы придумали мероприятия, закрытые квартирники, квартирники онлайн, запись видеопоздравлений. У меня музыканты 2-4 раза в месяц получали гонорары, что тоже неплохо. После 10-15 мероприятий в месяц это, конечно, мало, но чтобы штаны не падали — уже хорошо», — высказался Газманов-младший в беседе с изданием «А теперь внимание!».

Напомним, в июле 2022 года Родиону Газманову исполнился 41 год. Но обзаводиться семьей и наследниками артист не спешит, чем породил волну слухов о том, что он убежденный «чайлдфри».