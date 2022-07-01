Владимир Вдовиченков озвучил свои гонорары за съемки в «Бумерах»

Как отметил Вдовиченков, актерскому составу сразу сказали, что они не заработают на этой картине. «Но через пару лет мы поняли, что заработали себе имя. Перед съемками второго «Бумера» из зала на спектакле выбежал продюсер Сергей Члиянц. Он кричит: «Вовка, я тебе не заплатил в прошлый раз. Так вот. Это бабки от меня». И в сумке 20 тысяч долларов», — заявил Владимир Вдовиченков.

Напомним, что картины «Бумер» и «Бумер-2» стали в свое время культовыми. Главные герои прославились на всю страну.

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