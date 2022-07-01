Владимир Вдовиченков озвучил свои гонорары за съемки в «Бумерах»

Актер Владимир Вдовиченков в программе «Кино в деталях» озвучил свои гонорары за съемки в «Бумерах».
«Я получил за съемки в «Бумере» 1500 долларов. За весь съемочный период. Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист. Нам сказали подписать договор. Там была сумма в 1500 долларов. Я переспросил: «За все?» Мне ответили, если не хочу, то могу ехать домой. Разговор был короткий. Продюсер сказал, если кто-то не согласится, то гнать с площадки».
Как отметил Вдовиченков, актерскому составу сразу сказали, что они не заработают на этой картине. «Но через пару лет мы поняли, что заработали себе имя. Перед съемками второго «Бумера» из зала на спектакле выбежал продюсер Сергей Члиянц. Он кричит: «Вовка, я тебе не заплатил в прошлый раз. Так вот. Это бабки от меня». И в сумке 20 тысяч долларов», — заявил Владимир Вдовиченков.
Напомним, что картины «Бумер» и «Бумер-2» стали в свое время культовыми. Главные герои прославились на всю страну.
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