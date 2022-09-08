Владимир Соловьев прокомментировал разбитый нос и ссадины на своем лице

Телеведущий, блогер Владимир Соловьев появился накануне в прямом эфире с ссадинами на лице. Внешний вид журналиста вызвал вопросы у многих, особенно после заявлений Аллы Пугачевой о желании «набить морду одному человеку», а также ее публикации в адрес Соловьева, где она предостерегла его «от злости и хамства» - дескать, от этого можно и лопнуть.

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Журналисты сайта Ura.ru попытались уточнить у обозревателя, что у него с лицом. Он прокомментировал это обращение в резкой манере.