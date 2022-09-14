Владимир Соловьев без синяков на лице спел про холодную зиму

Обращает на себя внимание, что у телеведущего больше нет синяков и ссадин на лице. Соловьев полностью восстановился после полученных повреждений.

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Напомним, что недавно Соловьев предстал с синяками в эфире своей программы. Поклонники гадали, что с ним произошло. Сам телеведущий не стал комментировать, откуда ссадины.