Владимир Соловьев без синяков на лице спел про холодную зиму

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» спел песню про холодную зиму, которая, судя по всему, предстоит Европе.
«Паба папам. Пара рарарам. А зима будет холодной».
Обращает на себя внимание, что у телеведущего больше нет синяков и ссадин на лице. Соловьев полностью восстановился после полученных повреждений.
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Напомним, что недавно Соловьев предстал с синяками в эфире своей программы. Поклонники гадали, что с ним произошло. Сам телеведущий не стал комментировать, откуда ссадины.