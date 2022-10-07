Владимир Пресняков после новостей о мобилизации сына показал его на фото: Никита с братьями

Внук Аллы Пугчевой — Никита Пресняков — последние дни просто не сходит с первых страниц СМИ. Вначале прокатилась информация о том, что музыканта мобилизовали. Однако сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте заявил в соцсетях, что это фейк, не более того.

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А вот теперь пишут, что Никита Пресняков на самом деле убыл в Америку, где вместе с мужем и дочкой Клавой Земцовой проживает его мать. Пока на это артист никак не отреагировал.

Вместе с тем причастность к сыну решил продемонстрировать в Сети Владимир Пресняков, опубликовав детский снимок Никиты рядом с его братьями Арсением и Иваном.