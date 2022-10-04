Владимир Политов объяснил, почему он скрывает свою личную жизнь

Солист легендарной группы «На-На» Владимир Политов рассказал, о чем мечтал в детстве и о чем мечтает сейчас, а также немного приоткрыл завесу тайны своей личной жизни. Оказывается, в свое время Владимир учился в институте гражданской авиации и мечтал стать летчиком. Он назвал свою самую любимую песню группы «На-На» и самую нелюбимую:

«Ну самой любимой «Фаина» до сих пор остается, а приелась быстро, наверное, песня «Мухомор»… Никогда не заказывают песни, у нас же не ресторан. У нас была концертная программа. Заказывать песни у нас как-то не принято было. «Мухомор» — она просто бестолковая песня, поэтому она мне не нравилась никогда».

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На вопрос о личной жизни музыкант ответил уклончиво:

«Ну, я семейную жизнь стараюсь не обсуждать в средствах массовой информации, это моя личная жизнь. Пусть она и останется моей личной. Единственное могу сказать, что я сейчас женат второй раз. И как бы у меня все в порядке».

Оказывается, у Политова есть большая и чистая мечта, на исполнение которой он очень надеется.