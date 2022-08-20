Владимир Машков посоветовал сбежавшим из России забыть русский язык

Актер Владимир Машков на фестивале «Таврида» в Крыму, который в эти дни проходит на полуострове, встретился с публикой и пообщался с ней на злобу дня. Звезда фильмов «Вор» и «Охота на пиранью» не обошел вниманием тему эмиграции. Многие знаменитости покинули страну, их примеру последовали и простые граждане. Им Машков посоветовал забыть на чужбине русский язык. Потому что там их все равно никто не поймет.

«Я однажды попросил воспроизвести русскую речь, мне показали: бр-бр-бр, бр-бр-бр. Вот, как мы для них звучим!» - передает «Комсомольская правда» размышления артиста.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Сам Машков считает русский язык одним из богатейших. И поэтому, в том числе, никогда не покинет Россию.