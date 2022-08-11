Владимир Машков объяснил, что он думает о попытках отмены русской культуры

Популярный актер Владимир Машков высказал свое мнение о попытках «отменить» русскую культуру, которые сегодня предпринимаются Западом. Художественный руководитель Театра Олега Табакова объяснил, почему это никому никогда не удастся.

«Русская культура является абсолютным стержнем страдания и чувственности, так устроен наш богатейший язык. Так что нелепы сами слова и предложения о какой-то отмене», - цитирует слова артиста издание «РИА ФАН» со ссылкой на «АиФ».

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Машков, кроме того, добавил, что все призывы отменить русскую культуру

«вываливаются из реальности, как взошедшее тесто из кастрюли».

Актер убежден: все, кто к этому призывают, потерпят поражение.