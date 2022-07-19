Владимир Левкин объявил о возвращении на сцену золотого состава «На-На»

Музыкант Владимир Левкин объявил о возвращении на сцену золотого состава группы «На-На». Это случится в сентябре на его юбилейном концерте в «ГлавКлубе». Помимо Левкина, на сцене появятся такие личности, как Валерий Юрин, Александр Запорожец, Павел Соколов.
«Конечно, мы поддерживали отношения все эти годы, но ни разу не собирались так, чтобы исполнить старые хиты, вернуться в то время, когда были молоды, счастливы и подпевали «Упала шляпа».
По словам Левкина, появится на сцене и продюсер музыкального коллектива Бари Алибасов. Он уже пообещал подготовить любопытные идеи для концерта, по которым большой специалист. Левкин заверил, что неожиданности на выступлении «На-На» обязательно будут, сообщает «СтарХит».
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Напомним, что группа «На-На» пользовалась огромной любовью у зрителей в девяностых годах прошлого века. Сегодня у музыкального коллектива уже нет такой зрительской любви, но преданные поклонники по-прежнему остались.