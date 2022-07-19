Владимир Левкин объявил о возвращении на сцену золотого состава «На-На»

По словам Левкина, появится на сцене и продюсер музыкального коллектива Бари Алибасов. Он уже пообещал подготовить любопытные идеи для концерта, по которым большой специалист. Левкин заверил, что неожиданности на выступлении «На-На» обязательно будут, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что группа «На-На» пользовалась огромной любовью у зрителей в девяностых годах прошлого века. Сегодня у музыкального коллектива уже нет такой зрительской любви, но преданные поклонники по-прежнему остались.