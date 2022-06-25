Владимир Кристовский сразил публику выкрутасами на ковровой дорожке

Владимир Кристовский в этом году отметит свое 47-летие. Он успел добиться славы благодаря группе Uma2rmaH. Артист также успел обрести счастье в личной жизни.

Он в 2013 году женился на дизайнере посуды Валерии, которая подарила ему сына Федора и дочку Тею. А от первого брака у него есть еще четверо детей: Ясмин, Станислава, Мия, Ума.