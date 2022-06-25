Владимир Кристовский сразил публику выкрутасами на ковровой дорожке

Владимир Кристовский в этом году отметит свое 47-летие. Он успел добиться славы благодаря группе Uma2rmaH. Артист также успел обрести счастье в личной жизни.
Он в 2013 году женился на дизайнере посуды Валерии, которая подарила ему сына Федора и дочку Тею. А от первого брака у него есть еще четверо детей: Ясмин, Станислава, Мия, Ума.
Но при этом Владимир не перестает удивлять поклонников. На этот раз он посетил фестиваль «Звезды Русского Радио» в спортивном комплексе «Лужники».
Солист группы Uma2rmaH, любимец женщин от 5 до 95, и ведущая телеканала RU.TV Анна Перфильева, невзирая на жару, решили посостязаться. Артист решил продемонстрировать свою мужскую силу.
Прямо на красной ковровой дорожке певец и телеведущая упали в планку и с олимпийской скоростью начали отжиматься.
Владимир Кристовский и Анна Перфильева. Фото: пресс-служба
Зрители сбились со счета после 30. Борьба была напряженной. Но в итоге 27-летняя Анна Перфильева была вынуждена уступить 46-летнему Владимиру Крестовскому.
«Спортом заниматься надо – и никаких секретов. Спортивных достижений у меня нет, а главный рекорд – это 6 детей». – признался он.
Кстати, Владимир Кристовский – не единственный, кто решил похвастаться на красной ковровой дорожке спортивной формой. Певец Хабиб прыгал на скакалке, подавая пример своим юным фанатам.
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Владимир Кристовский. Фото: пресс-служба