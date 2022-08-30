Владимир Бортко раскрыл секрет популярности советских фильмов

Кинорежиссер Владимир Бортко, снявший культовый фильм «Собачье сердце», заявил: советский кинематограф задал такую высокую планку качества, до которой современная киноиндустрия не дотягивает. По его мнению, давно уже потеряна важная составляющая кинопроизводства.

Секрет популярности и высокого качества советского кино, по мнению Бортко, заключался в единой продуманной индустрии его производства. Картины выпускали государственные киностудии, и пусть они находились в разных городах, все равно их продукция была понятна абсолютно всем советским людям.

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