Влад Кадони — об Анастасии Кочервей: «Она никогда не стремилась к норме»

Участник шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Влад Кадони рассказал о пропавшей Насте Кочервей, тело которой предположительно обнаружили в одном из каналов Петербурга.

Влад сообщил, что Настя производила впечатление забавной и веселой девушки, очень харизматичной, отличавшейся необычной манерой речи.

«Есть люди, с которыми ты общаешься и видишь, что они стремятся быть ближе к норме, а Настя никогда не стремилась ближе к норме. Она понимала, что она, условно, баба-изюм», — приводит слова Кадони Телеканал «360».

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Напомним, ранее сообщалось о том, что тело Насти Кочервей нашли в канале Петербурга. По словам ее подруги, у участницы «Дома-2» были проблемы — она не могла справиться с зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ, а еще ее преследовал некий мужчина. Ведется следствие, ожидается прибытие из Краснодара матери Насти — Ирины: она должна опознать тело.