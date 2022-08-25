«Вконец оскотинился»: оскорбившая россиян Лазарева* ответила Соловьеву, назвавшему ее тяжело пьющей

Журналист Владимир Соловьев в шоу «Полный контакт» уличил коллегу Татьяну Лазареву* в алкоголизме, назвав ее тяжело пьющей и некрасиво стареющей. Сбежавшая в Испанию и активно осуждающая происходящее в Европе Лазарева* не стала молчать и написала у себя в микроблоге, что думает на этот счет.

«Он подвергает сомнению мою внешность и состояние здоровья. Я считаю, что Володя вконец оскотинился», - написала телеведущая.

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Сама Лазарева* подчеркивает, что помогает людям. И регулярно демонстрирует, как выражает свои протестные настроения в Европе. Кроме того, за время своей эмиграции она успела оскорбить россиян, назвав «тупыми, пьяницами и наркоманами».

*признана иноагентом в РФ.