«Включая зонты и чемоданы»: как зарабатывает Никас Сафронов после потери западных клиентов

Известный российский художник Никас Сафронов пострадал из-за потери иностранных клиентов. Как признался художник, он лишился значительной части своего заработка. Ведь прежде он продавал свои картины европейским поклонникам своего таланта, и те их охотно покупали.

А теперь сложившаяся в мире ситуация сделала прежние способы заработка невозможными. Но все же ситуация не заставила Никаса Сафронова паниковать: он сумел отыскать выход.

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