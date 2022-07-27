Вход свободный: как отметят 40 дней со дня смерти Шатунова 

Поклонников Юрия Шатунова ждут 1 августа на Троекуровском кладбище. В этот день исполнится 40 дней с момента смерти артиста.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В 10 утра состоится панихида, на которую вход свободный. Планируется, что на могилу Шатунова приедут поклонники из разных городов и стран. Открывается кладбище в 9 утра. Проводить душу артиста можно будет в течение дня.