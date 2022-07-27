Вход свободный: как отметят 40 дней со дня смерти Шатунова 

Поклонников Юрия Шатунова ждут 1 августа на Троекуровском кладбище. В этот день исполнится 40 дней с момента смерти артиста.
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В 10 утра состоится панихида, на которую вход свободный. Планируется, что на могилу Шатунова приедут поклонники из разных городов и стран. Открывается кладбище в 9 утра. Проводить душу артиста можно будет в течение дня.
Тем, кто не сможет появиться на кладбище, его преданные фанаты предлагают зайти в своем городе и селе в храм и помолиться, подать записочку о новопреставленном рабе Божием Георгии для поминания на службе. Можно помолиться просто дома и зажечь свечу.
Источник: aif.ru.