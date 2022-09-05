«Вижу явные очаги облысения»: блогер показала Бузову без фотошопа

Блогер Лена Миро нашла в социальных сетях фотографию натуральной Ольги Бузовой, приблизила ее и ужаснулась.
Акула пера уверена, что певице нужно поменять прическу, делая более бережные укладки для волос, в обратном случае ей грозит облысение.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети
«Как можно оттягивать грузом пришитых волос такие слабые волосы? Ее череп уже несколько лет как светится. Я вижу на нем явные очаги облысения и не понимаю, чего, собственно, добивается Оленька, давая такую адову нагрузку на те немногочисленные фолликулы, которые у нее еще остались», — написала в ЖЖ Миро.
Лена полагает, что Ольге давно пора задуматься о будущем своих волос.