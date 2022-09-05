«Вижу явные очаги облысения»: блогер показала Бузову без фотошопа

Лена Миро считает, что Ольге Бузовой нужно изменить прическу.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Блогер Лена Миро нашла в социальных сетях фотографию натуральной Ольги Бузовой, приблизила ее и ужаснулась.

Акула пера уверена, что певице нужно поменять прическу, делая более бережные укладки для волос, в обратном случае ей грозит облысение.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ольга Бузова. Фото: соцсети

«Как можно оттягивать грузом пришитых волос такие слабые волосы? Ее череп уже несколько лет как светится. Я вижу на нем явные очаги облысения и не понимаю, чего, собственно, добивается Оленька, давая такую адову нагрузку на те немногочисленные фолликулы, которые у нее еще остались», — написала в ЖЖ Миро.

Лена полагает, что Ольге давно пора задуматься о будущем своих волос.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  