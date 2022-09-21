Виторган и Нинидзе поссорились: драма на премьере «Красной Шапочки»

На премьеру российского фильма Нино Нинидзе пришла без Максима Виторгана — она появилась с сыном Сандро от предыдущего брака с Кириллом Плетневым, режиссером. Кирилл тоже находился на премьере — и общался с бывшей женой и сыном.
Максим Виторган вошел в зал в последний момент, перед тем, как погас свет. Максим и Нино вместе уже несколько лет, но, похоже, между ними наметился разлад. Нино выбрала место в зале — и оно было не рядом с Максимом. Было заметно, что психологическое состояние Виторгана близко к отчаянию.
Максим Виторган. Фото: Ульяна Калашникова, «МК»
Он буквально выбежал из зала еще до того, как фильм закончился. И пронесся через фойе, не обращая внимания на журналистов, которые пытались задать ему вопросы. Актер нервно жевал жвачку, будто пытаясь хоть немного успокоиться, но, видимо, это не очень-то помогало.
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Что же касается Нино Нинидзе, то она спокойно досмотрела фильм, в котором снималась. Потом выслушала комплименты от бывшего мужа. И так же спокойно ушла. Семейную драму наблюдали журналисты издания «МК».