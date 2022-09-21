Виторган и Нинидзе поссорились: драма на премьере «Красной Шапочки»

На премьеру российского фильма Нино Нинидзе пришла без Максима Виторгана — она появилась с сыном Сандро от предыдущего брака с Кириллом Плетневым, режиссером. Кирилл тоже находился на премьере — и общался с бывшей женой и сыном.

Максим Виторган вошел в зал в последний момент, перед тем, как погас свет. Максим и Нино вместе уже несколько лет, но, похоже, между ними наметился разлад. Нино выбрала место в зале — и оно было не рядом с Максимом. Было заметно, что психологическое состояние Виторгана близко к отчаянию.