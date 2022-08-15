Виталий Кличко разводится с женой

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что они с женой приняли решение о разводе. По его словам:

«Это давно не является секретом для всех. У нас разная жизнь, разные интересы, так уже многие годы. Жизнь продолжается, мы просто решили оформить развод официально».

В последние несколько лет они жили раздельно: Кличко – в Киеве, Наталья – в Германии. На вопросы журналистов о том, занято ли его сердце другой женщиной, он ответил, что в его сердце – только Киев.

Наталья и Виталий стали мужем и женой в 1997 году, у них родились трое детей: Максим, Егор и Елизавета. Решение о расставании, как сообщает Телеканал «360» со ссылкой на украинские издания, было обоюдным.