Виной всему Пугачева: Пресняков рассказал о психотравме старшего сына

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков всю жизнь тяготился звездного статуса своих родителей и бабушки. По окончании школы он вовсе не собирался становиться певцом, а уехал за границу изучать киноискусство и намеревался дистанцироваться от знаменитой родни, чтобы не жить в их тени, а самому сделать себе имя.
Однако, для многочисленной армии фанатов его бабушки он так и остался внуком Пугачевой и не имеет таланта. Другая часть хейтеров убеждена, что прославился он именно благодаря звездной фамилии. И отец Никиты Владимир Пресняков рассказал, что такое отношение общества глубоко травмировало юношу в свое время.
«Много злопыхателей, которые сделали свое дело для Никитона, они его ранили», - признался артист Елене Север в интервью «Север-шоу». – Но фишка в том, чтобы научить их быть мужчинами. И он стал мужчиной настоящим, не обращает внимания на все это, как бы его не называли: «внук, это же не Никита идет, а внук Пугачевой».
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