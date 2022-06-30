Виной всему Пугачева: Пресняков рассказал о психотравме старшего сына

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков всю жизнь тяготился звездного статуса своих родителей и бабушки. По окончании школы он вовсе не собирался становиться певцом, а уехал за границу изучать киноискусство и намеревался дистанцироваться от знаменитой родни, чтобы не жить в их тени, а самому сделать себе имя.

Однако, для многочисленной армии фанатов его бабушки он так и остался внуком Пугачевой и не имеет таланта. Другая часть хейтеров убеждена, что прославился он именно благодаря звездной фамилии. И отец Никиты Владимир Пресняков рассказал, что такое отношение общества глубоко травмировало юношу в свое время.