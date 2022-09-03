«Виноватым себя не считаю»: Макаревич* прокомментировал свой статус иноагента

Музыкант Андрей Макаревич 2 сентября был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Сам артист проживает с начала года в Израиле и за это время успел оскандалиться несколькими громкими заявлениями в адрес страны и ее жителей. При этом, виноватым в чем-то он, как выяснилось, себя не считает. Но что пока намерен делать, еще не знает.

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«Виноватым себя не считаю, не считаю себя не ино и не агентом. Буду ли я оспаривать? Не знаю. Мне официально никто не сообщил, я вот от вас узнаю такие вещи, от журналистов. Наверное, надо посоветоваться с юристами или наплевать и забыть», - высказался в интервью сайту News.ru Макаревич*.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента