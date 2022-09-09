«Вино и глицин не предлагать»: Наталья Подольская жалуется на бессонницу

Певица Наталья Подольская рассказала своим подписчикам в соцсети о том, что в последнее время очень плохо спит по ночам. По ее мнению, это происходит из-за переживания по поводу учебы Артемия - их с Владимиром Пресняковым старшего сына, а также новых песен, над которыми Наталья работает.

«Много мыслей в голове, на носу несколько необыкновенных проектов, на последнем этапе монтажа новый клип на песню, которую очень жду. Тёма пошёл в 1 класс», - рассказала певица.

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