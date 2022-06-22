Вилла на озере Гарда: как сбежавшая в Европу Брежнева обжилась с Меладзе

Вера Брежнева изо дня в день делилась с подписчиками своего личного микроблога свежими кадрами, показывая и рассказывая о том, как она трудится на польском складе, поддавшись порыву заняться благотворительностью.

Экс-солистка группы «ВИА Гра», которую многие привыкли видеть в образе элегантной дивы, ошеломила фанатов тем, что предстала на складе как самый простой грузчик в потертой жилетке. Такой поступок поп-дивы у некоторых поклонников вызвал одобрение, другие же посчитали, что Вера просто-напросто пытается пропиариться на своих добрых поступках, раз так активно делится всем в соцсети. Вот только на складе в Польше артистка не задержалась.

У звезды, как пишет ряд компетентных изданий, есть элитная недвижимость в Италии. Так, Вера Брежнева вполне могла остановиться на вилле неподалеку от озера Гарда.

Это самое большое озеро Италии, расположенное у южного подножья Альп. Стоимость домов, как у звезд, здесь начинается от 800 тысяч евро — это за виллу площадью 300 кв. м. и участком 1000 кв. м. Так, именно на вилле у озера Гарда, по слухам, Вера Брежнева провела уикенд, отпраздновав день рождения мужа музыкального продюсера. 11 мая Константину Меладзе исполнилось 59 лет.

По материалам «Комсомольская правда».

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