Виктория Дайнеко вышла в свет с загадочным брюнетом

Парочка прогуливалась по кинотеатру, трогательно держась за руки. Вместе фотографировались, потом хотели купить попкорн, но, похоже, передумали. Среди фанатов тут же возникло перешептывание: «На диете, наверное». Впрочем, эти слухи тут же отмела сама певица:

«Я очень поправилась, но мне нравится. Я вообще в последнее время себе ни в чем не отказываю, хотя стоило бы, наверное. Но я подумаю об этом когда-нибудь потом. Я, наверное, просто гедонист: я за удовольствия этой жизни и за то, чтобы ни в коем случае себя ни в чем не ограничивать».

Кто же он — загадочный спутник звезды? Виктория появляется в его компании уже не в первый раз, но имя нового друга не озвучивает. По информации СМИ, у привлекательного брюнета есть две дочери от предыдущего брака. На вопросы журналистов по этому поводу артистка ничего не сообщила, отмечает издание «МК».

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