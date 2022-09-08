Виктория Бекхэм о смерти королевы: «Печальный день не только для нашей страны, но и для всего мира»

«Пош Спайс» выразила соболезнования королевской семье.
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм. Фото: Global Look Press

Свои соболезнования Британской королевской семье, лишившейся 8 сентября своего столпа - королевы Елизаветы II - выразила известный модный дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм.

«Сегодня очень печальный день не только для нашей страны, но и для всего мира», - отметила Виктория на своей странице в соцсети.

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Звезда призналась, что глубоко опечалена кончиной Ее Величества, любимого монарха британцев.

«Ее будут помнить за непоколебимую преданность и служение», - написала Бекхэм, добавив, что в это печальное время ее мысли - с королевской семьей.

Королева Елизавета II скончалась сегодня в Шотландии. Она занимала королевский престол на протяжении рекордных 70 лет, теперь корона перейдет к ее сыну Чарльзу III.

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