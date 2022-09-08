Виктория Бекхэм о смерти королевы: «Печальный день не только для нашей страны, но и для всего мира»

Свои соболезнования Британской королевской семье, лишившейся 8 сентября своего столпа - королевы Елизаветы II - выразила известный модный дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм.

«Сегодня очень печальный день не только для нашей страны, но и для всего мира», - отметила Виктория на своей странице в соцсети.

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