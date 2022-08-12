Виды впечатляют: Гузеева засветила роскошную панораму со своего балкона в болгарских апартаментах

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева этим летом поселилась в Болгарии. В гостях у нее побывали многие подруги, а с Ларисой Удовиченко они даже успели нарваться на критику от поклонников.

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На этот раз Гузеева похвасталась своими посиделками на балконе. Судя по тому, что гостей она принимает на открытой части своих апартаментов, площадь террасы внушительная – есть где разгуляться.

Да и виды открываются с высоты очень впечатляющие – внутренняя территория элитного комплекса Гузеевой оснащена зоной отдыха с несколькими бассейнами, за которой видно море.