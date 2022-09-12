Видосик не оценили: Даню Милохина могут арестовать и отправить на исправительные работы

Даня Милохин уже не первый раз устраивает опасную езду на дорогах Москвы, снимая это на видео и выкладывая в Сеть. Каждый раз блогер несется с немыслимой скоростью, рискуя кого-то сбить по пути.

Не исключено, что у Милохина вообще нет водительских прав.

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